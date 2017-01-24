СЦК рассказала о подготовке к Универсиаде-2017 в Караганде

На брифинге, проведенном 24 января, Служба центральных коммуникаций рассказала том, какие приготовления проводятся в Караганде к Универсиаде-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы, передает корреспондент портала Ekaraganda.

О важных моментах организации этого мероприятия в нашем городе рассказала Наталья Сухорукова, руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области:

«В каждом областном центре церемония зарождения огня придумана по-своему. Мы решили начать путь с Темиртау – откуда начинал Лидер страны Нурсултан Назарбаев. Поэтому 26 января от доменной печи №2 темиртауского завода АО «АрселорМиттал Темиртау» будет зажжен огонь.»

Руководитель так же отметила, что начнется Универсиада с зажжения огня, который будет зарожден в каждом областном центре, а после доставлен в Алматы для слияния. Чтобы организовать церемонию, а также подготовить спортсменов, потребовалось немало усилий и ресурсов, как финансовых, так и человеческих.

Огонь в Алматы доставят самолетом, так как данный способ — самый безопасный.

В колбе огонь доставят из Темиртау в Караганду. Факелоносцы и волонтеры пронесут его от стадиона «Шахтер» и до Ледового дворца на Юго-востоке через памятники культуры, вузы и культурные учреждения. Частицу Универсиады будут сопровождать 12 курсантов Карагандинской академии МВД. Завершится эстафета огня праздничным ледовым шоу и выступлением ледового балета из Омска.

26 января факелоносцы пронесут огонь Универсиады через 12 километров.

Фото взято с портала Ekaraganda