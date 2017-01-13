Серик Сапиев стал мэром Атлетической деревни

Казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен мэром Атлетической деревни, где разместятся иностранные делегации и волонтеры, прибывающие на Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в Алматы, сообщает на пресс-служба Универсиады.

Атлетическая деревня в Алматы построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр, по аналогии с Олимпийскими деревнями. В обязанности мэра Атлетической деревни будет входить встреча делегаций, участие в приветственных церемониях и церемониях поднятия флагов.

Однако помимо участия в официальных мероприятиях у мэра будут и другие функциональные обязанности, главная из которых – помочь спортсменам и другим гостям, проживающим в Атлетической деревне, получить все необходимое для комфортного проживания и отдыха. Традиционно мэрами Олимпийских деревень, а теперь и Атлетической деревни Универсиады назначаются известные спортсмены и чемпионы. При этом персонал Атлетической деревни в Алматы также приложит все усилия для того, чтобы гости ни в чем не нуждались и чувствовали себя, как дома.

«Стать мэром Атлетической деревни и частью столь масштабного спортивного события – большая честь для меня, но в то же время и ответственная миссия. Вскоре для участия в Универсиаде в Алматы прибудет большое количество спортсменов. Они приедут соревноваться, доказывать, кто сильнее и быстрее и демонстрировать высокие спортивные достижения, но в Атлетической деревне их ждет дружеское общение, новые друзья и впечатления. Мы хотим, чтобы наша Атлетическая деревня стала прообразом мирного сосуществования людей разных культур на Земле, которые должны жить в мире и согласии, как в нашем многонациональном и дружном Казахстане», — отмечает Серик Сапиев.

Ожидается, что в Атлетической деревне разместится более 3 000 представителей делегаций. Помимо атлетов в деревне будут проживать международные волонтеры Универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран, всего около ста человек. Общая вместимость Атлетической деревни согласно генеральному плану составляет 5000 человек. Церемония открытия Атлетической деревни состоится 24 января 2017 года.