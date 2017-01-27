Сегодня в Караганде пройдут слушания по вопросам переименования района

Карагандинцев приглашают принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут 27 января 2017 года в 17:00 по адресу: город Караганда, ул. Муканова, 41 (здание химического факультета КарГУ им. Е.А. Букетова).

Постоянная комиссия по вопросам законности и развития местного самоуправления Карагандинского городского маслихата доводит до сведения горожан, что в соответствии с поступившим постановлением акимата г. Караганды № 41/01 от 12.10.2016 «О внесении на рассмотрение Карагандинского городского маслихата предложения по наименованию микрорайона города Караганды», постоянной комиссией по вопросам законности и развития местного самоуправления Карагандинского городского маслихата объявляются публичные слушания по вопросам наименования района проекта застройки Панель-центра города Караганды.

Регистрация участников начинается в 16:00.