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Сагинтаев выразил соболезнование от имени Правительства семьям погибших в Шахане и Шымкенте

Алтынай Сарсенбаева 48 минут назад Комментировать 3

Премьер-министр Казахстана начал первое заседание 2017 года со слов соболезнования семьям погибших в результате аварий в Шымкенте и Шахане.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования от имени Правительства семьям погибших в Шахане и Шымкенте в результате аварий.

«К сожалению, в новогодние праздничные дни в стране произошёл ряд чрезвычайных происшествий. В посёлке Шахан взорвалась тепловая котельная. В результате чего обвалилась одна сторона пятиэтажного дома. Вчера вследствие аварии в тепловом центре города Жезказган остались без электричества население и производственные объекты города. Однако благодаря оперативно принятым мерам работа была активизирована и электрическая и тепловая энергия полностью была доведена до производственных объектов. Чрезвычайное происшествие недавно имело место в городе Шымкент. К сожалению, погиб человек. От имени Правительства выражаю соболезнование родным и близким погибших», – сказал глава Правительства, открывая заседание Кабмина.

Он отметил, что даны соответствующие поручения акиму Карагандинской области и Правительству принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жителям.

«Работает межведомственная комиссия», – уточнил он.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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