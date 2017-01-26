Повысить цены на билеты в кинотеатрах на иностранные фильмы предложил Акан Сатаев  

Известный режиссер Акан Сатаев предложил повысить цены на иностранные фильмы для поддержки отечественных кинолент, пишет корреспондент группы «КиноКухня Казахстана».

«Также можно было сделать льготы прокатчикам, скажем, освободив их от НДС. Часть этих средств можно направить на формирование Фонда кино или за счет этого поднять цены на билеты только на иностранные фильмы. Это даст нам, отечественному продукту, конкурентное преимущество», — сказал Акан Сатаев вот время выступления на заседании Правительства.

Фонд кино мог бы поддерживать фестивальные фильмы, которые, по мнению Сатаева, могли бы завоевывать награды на крупнейших фестивалях, таких как Каннский, Берлинале, Венецианский.

«Для этого нужно снимать очень хорошее, качественное, полезное, соответствующее мировым стандартам и критериям кино. Необходимо снимать большие блокбастеры, исторические зрелищные фильмы с потенциалом на международный прокат, где мы могли бы еще экспортировать свою историю и культуру всему миру. Скажем такие герои, как Томирис, Султан Бейбарс — это наши предки, которые влияли на ход мировой истории и об этом мы должны говорить всему миру. Несомненно, реализация таких проектов требует больших вложений, но мы должны понимать, что это способствует продвижению позитивного имиджа нашей страны на мировой арене, демонстрация всего нашего богатого исторического наследия», — поведал режиссёр.

Акан Сатаев является режиссером таких фильмов, как «Рэкетир 1-2», «Ликвидатор», «Жаужүрек мың бала» и других подобных картин.