Почти половина школьных медпунктов в Карагандинской области не соответствует нормам

В акимате Карагандинской области на аппаратном совещании обсудили процесс передачи школьных медпунктов в ведение системы здравоохранения, передает «Казинформ».

«В области утверждена Дорожная карта по передаче функций по медицинскому обслуживанию школьников, штатов, оборудования и помещений медицинских кабинетов в систему здравоохранения. Все школы, независимо от формы собственности, закреплены за поликлиниками, на территории обслуживания которых они расположены», — информировал руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

По его словам, проведена инвентаризация помещений школьных медпунктов, оборудования, определен уровень подготовки медработников.

«Инвентаризация показала, что в 40% организаций образования медицинские пункты не соответствуют нормативам по набору помещений, площади, техническим условиям и месторасположению. Так же оснащенность кабинетов составляет лишь в среднем 35,8% от допустимой нормы», — отметил докладчик.

Акимов городов и районов попросили помочь в решении проблем.

По сведениям докладчика, в системе образования в регионе трудятся 8 врачей и 529 средних медицинских работников. Глава ведомства заверил, что никто из них не останется за бортом.

«Все они оповещены о переводе в штат поликлиник. Сверка выявила, что 10 медработников не имеют сертификатов. Они временно будут приняты на другие должности с последующим переобучением за счет средств поликлиники и сертифицированием», — пояснил Е. Нурлыбаев.

Он сообщил, что в текущем учебном году осмотрено более 180 тыс. школьников, из которых 8,5 тыс. поставили на диспансерный учет по различным заболеваниям. «В структуре болезней преобладают патологии глаз, опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки), заболевания пищеварительной системы и зубов. Данные цифры свидетельствуют о низком индексе здоровья детей, который составляет не более 25%», — констатировал глава облздрава.

Он уверен, что реформа школьной медицины пойдет на пользу. Хотя оснащение и ремонт медпунктов потребует затрат на миллионные суммы.

«Уважаемые коллеги, безусловно, мы понимаем, что провести капитальный ремонт помещений в такой короткий срок не представляется возможным. Но привести их в порядок необходимо, ведь в них будет оказываться медицинская помощь детям», — резюмировал докладчик.

В Карагандинской области функционирует 513 общеобразовательных школ, из них — 507 государственных и 6 — частных. В них действует 475 медпунктов. В сельских малокомплектных школах, где обучается до 15 детей, медицинские кабинеты отсутствуют.

Напомним, в рамках Государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы с января 2017 года предусмотрена передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения страны. Основная цель — выстраивание круглогодичной системы оздоровления школьников, усиление профилактической работы.