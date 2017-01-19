Печальную статистику самоубийств в мире и Казахстане показали в инфографике

Фильм-инфографику о проблемах суицида в Казахстане и мире сняли сотрудники дизайн-бюро Igraphic. На его создание у авторов ушло семь месяцев.

Графический фильм призван вызвать общественное обсуждение этой проблемы.

«Этот социальный ролик призван показать, насколько проблема суицида в мире и в нашей стране большая. Вы только вдумайтесь – за все годы независимости мы потеряли более 100 тысяч человек, а в среднем каждый день умирает в результате самоубийств 10 человек. По некоторым возрастным группам наша страна входит в тройку наиболее неблагополучных», – написал один из авторов фильма Баглан Айдашов, представляя ролик.

По словам авторов, самоубийц на крайний шаг толкает одиночество, психические расстройства, алкоголизм, потеря близких и многие другие факторы. При этом от суицида умирает больше людей, чем от убийств. Более двух тысяч человек ежедневно сводят счёты с жизнью. Казахстан входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицидов – 23,8 случая на 100 тысяч человек.

Чаще всего сводят счёты с жизнью мужчины. По мужскому суициду Казахстан занимает седьмое место в мире. В 2012 году по детскому суициду наша страна занимала девятое место. Среди взрослых самоубийц наша страна находилась на третьей позиции в мире после Индии и Китая.

Всего же за годы независимости республика потеряла 102 402 человека, которые добровольно распрощались с жизнью. Пик пришёлся на 1996 год. С 2007 по 2012 годы показатели снижались, но в 2015 году произошёл резкий скачок на 20%.

В разрезе областей в 2016 году лидировала по количеству суицидов СКО. Самый низкий уровень наблюдался в Астане. В Алматы эти показатели выше, но ниже средних по республике.

«Этот инфографический фильм не про суицид. Это видео про молчание. Часто слыша, что где-то кто-то свёл счёты с жизнью, мы со вздохом сожаления проходим мимо. Не про нас, и ладно. Может, не коснётся. Эта тема у нас замалчивается, мы боимся или стыдимся признаться, что в нашей стране каждый день 10 человек уходят из жизни в результате самоубийств. Наша видеоинфографика призвана приподнять завесу молчания и начать общественное обсуждение проблемы суицида в Казахстане», – подчёркивают авторы фильма.

По данным министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, девять из десяти подростков совершают суицид не с целью покончить жизнь самоубийством, а чтобы их проблемы были услышаны.