Оформить пособие по уходу за ребенком в Казахстане теперь можно быстрее

Теперь роженицы могут оформить пособие на рождение ребенка вне зависимости от места регистрации в пределах одной области.

В Казахстане роженицы теперь могут оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области, передает пресс-служба некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«Другими словами, раньше, если женщина была прописана в Боровом, а родила, например, в перинатальном центре Кокшетау, для оформления пособий ей приходилось обращаться в ЦОН по месту прописки, то есть в Боровое. Мы решили эту проблему и разработали механизм применения экстерриториального принципа при приеме заявлений по назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним. На начальном этапе пилот действует только внутри области, в скором будущем мы планируем ввести экстерриториальность по Казахстану», — пояснил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.

Сотрудники корпорации могут принять заявление на оказание сразу четырех услуг одновременно в зданиях родильных домов. Это регистрация рождения ребенка; назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним; назначение социальной выплаты на случай социального риска: потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года; постановка на очередь в детские дошкольные организации.

На сегодня в проекте задействовано 206 роддомов и перинатальных центров Казахстана.

Для получения этих четырех услуг требуется минимальный пакет документов — это документ, удостоверяющий личность родителей, свидетельство о заключении брака и его копия (лица, зарегистрировавшие брак после 2008 года на территории Республики Казахстан копию свидетельства не представляют), медицинское свидетельство о рождении ребенка (выдается в роддоме), свидетельство о рождении или выписка из актовой записи о рождении на всех детей, документ о номере банковского счета.

Пособие на рождение ребенка

В Казахстане в 2016 году более 438 тысяч человек получили единовременное пособие на рождение ребенка. Отмечается, что в 2017 году для осуществления выплат единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете предусмотрено 32,4 миллиарда тенге.