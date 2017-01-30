Новый маршрут запустили в Караганде

Новый маршрут №9 позволит карагандинцам добираться до ЦОНа на Юго-востоке, обслуживающего население по новому адресу — проспект Шахтёров, 5/2, передает корреспондент портала Ekaraganda.

Раньше в этом районе автобусы не ходили. И теперь Искандер Кабидулла — заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды — высказался о том, что с переездом ЦОНа появилась необходимость в новом маршруте.

«Маршрут №9 начнет своё движение с Поликлиники №3, будет охватывать улицу Таттимбета, Букетова, Муканова и проспект Строителей, затем снова будет выходить на проспект Шахтеров, где открылся ЦОН», — сказал Искандер Кабидулла.

После проезда по проспекту Шахтёров новый маршрут пролегает через проспект Бухар жырау. Завсектором пассажирского транспорта добавил, что новый маршрутный автобус будет доезжать практически до конца проспекта Бухар жырау, затем сворачивать на улицу Олимпийскую, где так же не ходили автобусы. Теперь жителям района Олимпийской станет легче добираться до города и Юго-Востока.

Новый маршрут позволит разгрузить работу ЦОНа на улице Чкалова, отметил Искандер Кабидулла.

На линии маршрута №9 выйдет восемь автобусов, с интервалом в 10 минут.