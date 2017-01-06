МВД разъяснили вопросы по временной регистрации по месту жительства

Регистрацию необходимо проходить не только при переезде в другой город, но и при переезде в пределах одного населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Как известно, недавно были приняты поправки в законодательство по вопросам регистрации внутренних мигрантов. В связи с этим у казахстанцев возникло значительное количество вопросов.Также казахстанцы интересовались, можно ли пройти регистрацию по месту жительства в любом ЦОНе на территории РК. В МВД ответили, что регистрироваться нужно в ЦОНе по месту нахождения жилья.

Часть поправок предусматривает обязанность владельца квартиры регистрировать проживающих в ней людей для избежания административного штрафа. Также предусмотрен штраф для жильцов за проживание без регистрации. В связи с этим у некоторых граждан возникли опасения, что такая регистрация позволит людям претендовать на чужую собственность.

Напомним, 22 декабря Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение предусмотрена административная ответственность для собственника, арендодателя или арендатора, а также для лиц, проживающих без регистрации. Ранее в МВД разъяснили правила регистрации казахстанцев по месту жительства. Сам документ — ответ на произошедшие теракты в Актобе и Алматы.

В МВД ранее заявили, что хоть закон и вступил в силу с 1 января 2017 года, представителям правоохранительных органов еще предстоит разработать все необходимые подзаконные акты, утвердить их в правительстве. Поэтому выявление граждан без временной регистрации по месту жительства начнется только с 1 февраля.