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Музыкальный локомотив зазвучит в Караганде

Сабина 5 минут назад Комментировать 5

18 января состоится долгожданный концерт блюз-рок группы «Паровоз-СВ»! Представление состоится в Арт-клубе «Sadre»!

В программе прозвучат лучшие произведения этой харизматичной команды в обновлённых аранжировках и новые композиции. Ярких красок в концертную программу добавит Алексей Лебедев, который присоединится к легендарному музыкальному локомотиву.

ВНИМАНИЕ! По вопросам приобретения билетов звоните по новому телефону: 87003503745 по будням. Позаботьтесь о билетах, пожалуйста, заранее!

Напоминаем вам, дорогие друзья, о том, что в Sadre проходит выставка живописных карагандинских пейзажей Олега Дроздова. Любая из выставленных картин займёт достойное место в офисном или домашнем интерьере.

Ждём встречи с вами и, как всегда, душевного общения! До встречи на концерте, друзья!

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Автор: Сабина

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