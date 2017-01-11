В Караганде молодые семьи не получат льготное жилье, потому что постарели

В Караганде десятки молодых семей лишились шанса получить собственное жилье. Как оказалось, программу «Молодая семья» закрыли еще два с половиной года назад, но сообщили им об этом недавно. За годы ожидания претенденты стали старше и, соответственно, не могут больше претендовать на жилье, передает 31 канал.

Чтобы сдать документы на участие в жилищной программе «Развитие регионов — 2020» люди начали занимать очереди за день вперед. Некоторые даже ночевали у акимата.

Но не все получат такой шанс — Айнур Исабаева уже не может претендовать на доступное жилье в качестве молодой семьи. За три последних года, которые супруги копили и ждали, пока достроится их дом, они стали старше.

«Надеялись на этот акимат, ждали три года. Получается, по этой же программе набирают опять людей. А мы вылетаем, потому что нам уже по 29 лет. А куда нам пойти теперь? Ждать опять 5-6 лет. Они нам возраст не вернут же», — возмутилась участница программы «Доступное жилье — 2020» по направлению «Молодая семья» Айнур Исабаева.

Уведомления о том, что программа «Доступное жилье — 2020» закрыта постановлением правительства еще в 2014 году, молодые семьи получили лишь несколько дней назад.

Среди них Вера Шеллер, которая уверяет, что и в 2015 году и даже в 2016 обновляла документы, но ни один чиновник о закрытии программы не сообщил.

«Они у нас спокойно приняли документы. О том, что программа закрыта, что она не работает или что ничего не получим. «Берите, люди, ипотеки или пробуйте в других госпрограммах» — об этом речи не было», — рассказала участница программы «Доступное жилье — 2020» по направлению «Молодая семья» Вера Шеллер.

Дом в Майкудуке, куда хотели заселиться молодые семьи, должны были сдать еще в марте 2014 года. Но подрядчик оказался недобросовестным. В итоге, дом достроили только сейчас.

То, что сотрудники отдела жилищных отношений не должны были до сдачи дома в эксплуатацию принимать документы на участие в программе, выяснилось лишь недавно в ходе прокурорской проверки.

«По этой причине был объявлен новый прием документов. Имеются другие программы для других категорий, где граждане также могут принять участие. В случае, если гражданин с чем-то не согласен, или считает, что его права нарушены, может обжаловать в судебном порядке или в вышестоящие инстанции», — сообщил заместитель руководителя отдела жилищных отношений Караганды Сальжан Балаубаев.

Десятки претендентов, которые уже перешагнули 29-летний возраст, то есть вышли из категории «молодых семей», пишут заявления в суд. По их словам, в других программах они участвовать не смогут, потому что не многодетные, не неполные, не инвалиды и не госслужащие.