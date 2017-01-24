Метели, туман и гололёд обещают синоптики в Казахстане

В предстоящие трое суток на территории республики сохранятся сложные метеорологические условия.

Из-за циклонов, смещающихся на республику с Северной Атлантики и Средиземного моря, в Казахстане прогнозируют метели, туман и гололёд.

По информации РГП «Казгидромет», в северных областях продолжатся снегопады, сопровождающиеся сильными порывами ветра, которые могут достигать 15-20 метров в секунду.

«В южных и западных областях местами мокрый снег, гололёд и туман с видимостью 100-500 м, что особенно опасно на горных перевалах. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-8ºС», — отметили в Казгидромете.

В связи с погодными условиями на дорогах республиканского значения введено ограничение движения автотранспорта.

По сообщению «Казавтожола», в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1492-1854 километрах автодороги Екатеринбург – Алматы и участке от Караганды до Балхаша, а также на 17-217 километрах участка трассы Кызылорда – Аягоз – Бугаз.

В Восточно-Казахстанской области также введено ограничение движения на участках автодорог Усть-Каменогорск – Семей, Омск – Майкапшагай, Алматы – Усть-Каменогорск и Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ.

Ранее синоптики прогнозировали в большинстве областей республики умеренные морозы без осадков. Температура воздуха предполагается местами на 1-2º ниже нормы.