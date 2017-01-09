В Караганде прошли массовые катания для воспитанников детского дома

7 -8 января в Караганде на катке стадиона «Шахтер» Федерация греко-римской вольной и женской борьбы Карагандинской области организовала массовые катания на коньках для воспитанников Областного детского дома для детей с ОВР.

Главными целями этого мероприятия стали оздоровление детей с ОВР и пропаганда здорового образа жизни. В организации катаний Федерации греко-римской вольной и женской борьбы Карагандинской области помогли КГКП «Стадион Шахтер», Управление физической культуры и спорта Карагандинской области и Автобусный парк №3.

По словам воспитателей, к мероприятию дети готовились с раннего утра. Некоторые ребята встали на лед впервые, но через несколько мгновений они уже рассекали острыми коньками блестящий лед катка стадиона «Шахтер».



Другие дети в последний раз на льду были лишь прошлой зимой, поэтому они насладились каждой минутой, которую провели на катке. После того, как все накатались вдоволь и провели время с пользой для здоровья, дети сделали коллективные фотографии, чтобы вспоминать этот радостный день долгое время.

Следом ребят и их воспитателей напоили горячим чаем и угостили вкусной выпечкой со сладостями. Все участники мероприятия выразили благодарность организатором за теплый прием и прекрасный праздник.