Магистрант КарГТУ награжден дипломом международного конкурса «Кубок Mitsubishi Electric — 2016»

Магистрант 1-го курса Факультета энергетики, автоматики и телекоммуникации КарГТУ Шишикин Артем в творческом конкурсе «Кубок Mitsubishi Electric — 2016», проходившем в Москве, занял 3 место в номинации «Лучший учебный стенд на базе оборудования Mitsubishi Electric для решения прикладных задач».

Проект молодого ученого «Разработка СУ стендом процессной техники на базе ППК MELSEC L» был подготовлен под руководством заведующего кафедрой автоматизации производственных процессов, профессора Брейдо И.В.

Компания Mitsubishi Electric проводила международный творческий конкурс прикладных решений на базе собственного оборудования для промышленной автоматизации «Кубок Mitsubishi Electric — 2016» с 1 июня по 30 ноября 2016 года совместно с ведущими вузами России и стран СНГ.

Главная цель конкурса – развитие инженерной компетенции и стимулирование инновационной и предпринимательской деятельности среди молодых специалистов. Конкурс способствует формированию базы прикладных решений для их дальнейшей реализации и продвижения, а также среды для создания устойчивых контактов между молодыми инженерами.

По данным, опубликованным на официальном сайте компании – www.mitsubishielectric.com, заявки на участие в конкурсе подали 34 человека из 12 высших учебных заведений России и СНГ. Все заявки, поступившие на конкурс, проходили предварительную экспертизу на соответствие формальным требованиям конкурса. Затем в течение месяца их оценивали эксперты.

Всего комиссия зарегистрировала 21 конкурсную работу в двух номинациях:

• «Лучший учебный стенд на базе оборудования Mitsubishi Electric для решения прикладных задач»;

• «Разработка автоматизированной системы управления на базе оборудования Mitsubishi Electric». В каждой номинации определялись не более трех победителей (1, 2 и 3 место).

Главными критериями оценки были научно-техническая новизна, возможность практического применения в промышленности, техническая осуществимость и потенциальный коммерческий эффект каждого решения. По результатам конкурса был выпущен официальный «Каталог проектов». Таким образом, талантливые студенты и аспиранты инженерных специальностей получили возможность заявить о себе на всю Россию и СНГ.

Все участники получили сертификаты и памятные призы, а победители – именные дипломы и подарки от организаторов.