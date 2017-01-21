Крупная авария на магистральном водоводе произошла в Караганде

Жители ряда районов Караганды с раннего утра сидят без водоснабжения, пишет informburo.kz

Авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм произошла в семь утра 21 января.

На место прибыли бригады ТОО «Караганды Су», оснащённые необходимой техникой и материалами. На время ремонтных работ ограничено водоснабжение жителей Нового города, Михайловки и посёлка Актас.

В течение дня ТОО «Караганды Су» обеспечивает подвоз воды горожанам специализированным автотранспортом.

«Сложные технические работы планируют закончить до двух часов ночи, после этого планируют плавное заполнение водовода во избежание гидроудара, потом начнётся заполнение внутриквартальных и распределительных сетей. Бригады выполняют сложные технические работы по монтажу стальной ставки», – прокомментировала пресс-секретарь ТОО «Караганды Су» Марина Богдан.

Водовод проходит по улице Жамбыла, по улице Алиханова и далее по территории Центрального парка культуры и отдыха.

В декабре более 1200 семей остались без воды из-за аварии в Акмолинской области. В Коргалжынском районе из-за изношенности магистральной водопроводной линии произошел порыв водопровода диаметром 500 мм.