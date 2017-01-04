Казахстанцы могут бесплатно провериться по 9 заболеваниям
Мурат Мусин
51 минута назад
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Алга Казахстан бесплатная диагностика главное Казахстан караганда Карагандинская область медицина новости Караганды 2017-01-04
За счет средств республиканского бюджета проводится ранняя диагностика или предрасположенность к 9 заболеваниям.
Результаты скрининга используют также для изучения распространенности исследуемого заболевания (или группы заболеваний), факторов риска его развития и их относительного значения.
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