Казахстанцы могут бесплатно провериться по 9 заболеваниям

За счет средств республиканского бюджета проводится ранняя диагностика или предрасположенность к 9 заболеваниям.

Результаты скрининга используют также для изучения распространенности исследуемого заболевания (или группы заболеваний), факторов риска его развития и их относительного значения.