Санаторий Жосалы
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Казахстанцы могут бесплатно провериться по 9 заболеваниям

Мурат Мусин 51 минута назад Комментировать 6

За счет средств республиканского бюджета проводится ранняя диагностика или предрасположенность к 9 заболеваниям.

Результаты скрининга используют также для изучения распространенности исследуемого заболевания (или группы заболеваний), факторов риска его развития и их относительного значения.

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Автор: Мурат Мусин

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