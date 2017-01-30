Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017

Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала бронзовую медаль на Универсиаде, проиграв двум россиянкам Анне Нечаевской (серебро) и Лилии Васильевой (золото).

В Алматы завершились соревнования по горнолыжному спорту среди женщин. Спортсменки соревновались в индивидуальной гонке на 5 км. Казахстанка Анна Шевченко из Павлодара завоевала бронзовую медаль. Второе место заняла лыжница из России Анна Нечаевская. Золото выиграла спортсменка из России Лилия Васильева.

Остальные казахстанские лыжницы показали следующие результаты: Ирина Быкова (10-е место), Ольга Мандрика (12-е место), Анна Стоян (13-е место), Ангелина Шурыга (18-е место) и Анжелика Тарасова (25-е место).

В соревнованиях Универсиады примут участие около 2000 спортсменов из 57 стран, это студенты, аспиранты и выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет.

Соревнования пройдут по 12 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Будет разыграно 85 комплектов медалей.

За первое место победителям вручат 4,9 млн тенге, за второе место – 3,3 млн тенге и третье место – 1,6 млн тенге.

Поболеть за спортсменов приехали около 30 тысяч иностранных гостей и туристов.