Карагандинские спортсмены готовы к универсиаде

Представляем наших спортсменов — участников УНИВЕРСИАДЫ — 2017.

В самые последние недели перед Универсиадой в Алматы завершается формирование сборных команд страны. Сегодня уже известны наши спортсмены, защищающие Казахстан на большом льду и в соревнованиях по биатлону и хоккею.

В сборную страны по конькобежному спорту вошли 4 карагандинских студента, по биатлону – одна и три хоккеиста. Кстати воспитанник карагандинской школы хоккея Мадияр Ибрайбеков будет участвовать в финальной церемонии зажжения огня Универсиады.

Отметим, что список участников еще не закрыт и путевки на главную студенческую олимпиаду еще будут разыгрываться. Ждем имен новых участников и желаем удачного подготовительного периода для наших спортсменов.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

1. Айдова Екатерина Валерьевна, 30.07.1991, МСМК РК, ЧМ среди молодежи-2011 (Финляндия) 1м-500м, ЧМ по скоростному бегу-2015 (Казахстан)

4м – 500, 1000 м, тренер Левченко Владимир Владимирович, студентка Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, факультет «Юриспруденция».

2. Крикунов Артем Павлович, 07.09.1996 МСМК РК чемпионат мира среди юниоров — 2015 (Китай) 6 место,тренер Лазненко Владимир Владимирович, студент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, факультет «Бизнес и Право».

3. Палкин Станислав Александрович, 04.08.1996, МСМК РК Этап Кубка мира среди юниоров – 2014 (Белорусь), 1 м -1000м

ЧМ по скоростному бегу среди юниоров -2015 (Польша), 3м — 1000 м, тренер Лазненко Владимир Владимирович, студент Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, факультет «Физическая культура и спорт», IV курс.

4. Стапстова Алена Олеговна, 08.05.1996, МС РК, Этап Кубка мира — 2013 (Польша), 2 место, ЭКМ -2014 (Беларусь), 2 место — 500 м, тренер Лазненко Владимир Владимирович, студентка Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, факультет «Финансово-учетный».

БИАТЛОН

5. Ахатова Людмила Сергеевна, 24.03.1997, МС РК, I место (спринт) – ЧРК среди юниоров (г.Петропавловск), VII зимняя Спартакиада РК-2015 2 место, тренер Хайрутдинов Раис Абдрахманович, студентка Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, факультет «Физическая культура и спорт», II курс

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

6. Малышев Александр Васильевич, 20.08.1989, МСМК РК, II место (эст.4х7,5км) — Всемирная Универсиада – 2015 год, г.Стребске Плесо (Словакия), тренер Малышев Василий Васильевич, Казахская Академия спорта и туризма, специальность «Туризм»,

7. Малышев Сергей Васильевич, 7.10.1994, МСМК РК, III место (10 км, класс/х) – Юношеские олимпийские игры 2012 г., г.Инсбрук (Австрия), тренер Малышев Василий Васильевич, Казахская Академия спорта и туризма, IV курс

8. Стоян Анна Евгеньевна, 18.02.1993, МСМК РК, II место (эст.3х5км) — Всемирная Универсиада – 2015 год, г.Стребске Плесо (Словакия), тренер Малышев Василий Васильевич, Казахская Академия спорта и туризма, специальность «Туризм».

ХОККЕЙ

9. Михайлис Никита, 18.06.1995, ХК «Торпедо», г. Усть-Каменогорск

10. Степаненко Иван, 12.11.1995, ХК «Номад» г. Астана

11. Ибрайбеков Мадияр, 04.09.1995, ХК «Барыс» г. Астана

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (резерв)

12. Хакимов Мелис Ринарович, 18.08.1999, МС РК, ЧРК среди ОСДЮШОР (2015 г.) – 2 место, Кубок РК (1этап) – 2 место, Кубок РК (3 этап) – 1 место, 2 зимние Молодежные игры РК – 3 место, Кубок РК (2016 г.) – 1 место, тренер Хакимова Гульнара Советхановна.