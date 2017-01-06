Санаторий Жосалы
Сарыарка

Карагандинская «Сарыарка» пополнила состав нападающими

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 6

Хоккейный клуб «Сарыарка» в Караганде подписал контракты с двумя нападающими: Евгением Орловым и Виталием Ситниковым.

Евгений Орлов (1990) является воспитанником омской школы хоккея. Имеет опыт выступления в МХЛ (Омские Ястребы), ОЧРК (Арлан), ВХЛ (Зауралье, Сокол) и КХЛ (Авангард, Амур, Металлург, Северсталь, Спартак). Предыдущим клубом форварда был красноярский «Сокол», где он провёл 11 матчей и заработал 3 балла.

Виталий Ситников (1981) воспитанник нижнетагильского хоккея. Сезон 2016/2017 хоккеист проводил в «Северстали», где набрал 5 баллов и сыграл 13 матчей. Форвард имеет большой опыт выступления в КХЛ. Также выступал за команды «Автомобилст» и «Югра».

Оба игрока прибыли в расположение «Сарыарки» и вместе с командой уже приступили к интенсивным тренировкам.

Теги

Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

obshhee-foto-universiada-dlya-smi

Карагандинские спортсмены готовы к универсиаде

Представляем наших спортсменов — участников УНИВЕРСИАДЫ — 2017.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.