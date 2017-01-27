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Карагандинская область оказалась в тройке злостных неплательщиков алиментов

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 8

По данным частных судоисполнителей, злостными неплательщиками алиментов являются более 13 тысяч казахстанцев.

Частные судебные исполнители Казахстана в ходе III съезда республиканской палаты подвели итоги работы в 2016 году. Всего в портфеле членов палаты находится более двух миллионов дел, 88 тысяч – по алиментам, передает пресс-служба Республиканской палаты частных судоисполнителей.

Более 13 тысяч казахстанцев являются злостными неплательщиками алиментов.

«По их количеству лидирует ЮКО (2,4 тысячи), Карагандинская область (1,9 тысячи) и Актюбинская область (1,8 тысячи). Меньше всего неплательщиков алиментов в Жамбылской области (127)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В республиканской палате частных судоисполнителей также отметили, что в прошлом году взыскали в доход государства более 9,3 миллиарда тенге, исполнив более 1,2 миллиона производств.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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