Карагандинцам прямо на улице предлагали актуальные вакансии

12 января молодежь Караганды в нескольких точках города провела информационную акцию среди населения. Случайным прохожим предлагалось ознакомиться со списком актуальных на сегодняшний день вакансий.

В рамках акции был проведен мини-опрос населения, а также информационно-разъяснительная работа по имеющимся программам трудоустройства и повышения уровня занятости населения. Были распространены информационные буклеты.Кроме того, исходя из результатов опросов, населению было предложено ознакомиться со списком актуальных на сегодняшний день вакансий.

Организаторами акции выступили Молодежный ресурсный центр города Караганды совместно с КГУ «Центр занятости акимата города Караганды». Проведенная акция открыла серию совместных мероприятий, посвященных информированию самозанятой молодежи города.