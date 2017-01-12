Гражданин РК не обязан доказывать наличие регистрации

При проверке полицейскими гражданин не обязан доказывать наличие временной регистрации. Об этом в ходе пресс-конференции на тему временной регистрации граждан в Казахстане сообщила начальник управления миграционной полиции ДВД Астаны Гульвира Доненбаева.

При необходимости сотрудники полиции проверят информацию по базе, существующей в МВД РК.

«Гражданин не обязан доказывать свою невиновность. Это работа участкового инспектора. Есть документированная база, к этой базе имеют доступ все госорганы. Помимо этого, человек, если он зарегистрирован, может в любой момент обратиться в ЦОН и взять распечатку справки при необходимости в какие-то органы, когда он получает какие-то социальные льготы. Никакой необходимости кому-то что-то доказывать как гражданину РК нет», — сказала Доненбаева.

При этом она отметила, что выписывать штрафы гражданам не является главной задачей полиции.

«О карательных методах вообще вопрос не стоит. Стоит вопрос в том, что мы можем осуществлять проверку во время оперативных профилактических мероприятий, мы можем осуществлять проверку в связи с тем, что поступил телефонный звонок, есть телефоны доверия органов внутренних дел. В связи с тем, что поступило какое-то обращение от соседа, очень часто бывает, что соседи обращаются письменно. Есть вопрос, когда председатель КСК сам хочет урегулировать у себя какие-то моменты, и он хочет знать, кто у него живет в его доме, подъезде, квартирах. Очень много таких моментов. Задача не стоит в том, чтобы кому-то доказывать, что он там живет или не живет. Если есть необходимость — это проверят по базе, существующей в МВД», — добавила Доненбаева.

Отметим, что новые правила регистрации граждан вступили в силу 7 января в рамках законодательных поправок в закон о борьбе с террористической деятельностью.

Для удобства жителей Астаны, Алматы и Шымкента зарегистрироваться по месту жительства можно независимо от района расположения недвижимости. Если раньше жителям этих трех городов приходилось обращаться за услугами по линии миграции в ЦОН своего района, то теперь они могут пройти временную регистрацию в удобном для себя отделе.