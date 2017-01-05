Санаторий Жосалы
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Гороскоп 5 января

Надежда Рогозина 47 минут назад Комментировать 5

Овны — День потребует осторожности, но сложится вполне удачно, если вы не забудете о здравом смысле и чувстве меры. 

Тельцы — Очень хороший день для тех, кто ставит перед собой высокие цели и не боится тяжелой работы. 

Близнецы — День оригинальных решений, удивительных поступков и забавных выходок. Сегодня вы не раз поставите окружающих в тупик.

Раки — Хороший день для начала новых дел. Можно браться за смелые бизнес-проекты и воплощать в жизнь творческие замыслы. 

Львы — Для вас нет почти ничего невозможного; удача сопутствует во многих начинаниях. 

Девы — Сегодня вы привлечете к себе внимание окружающих, даже если не будете особенно к этому стремиться. 

Весы — Упорство, настойчивость и целеустремленность – вот что сегодня требуется от вас.

Скорпионы — Вопросы, связанные с работой, развитием карьеры и финансами, решаются быстро и самым благоприятным для вас образом. 

Стрельцы — Наступил подходящий момент для того, чтобы выйти из тени и продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. 

Козероги — Вас отличают решительность, целеустремленность, а также удачливость – все, что необходимо для успеха. 

Водолеи — Подходящий день для любых дел, требующих творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. 

Рыбы — Старайтесь не реагировать на мелкие недоразумения и не поддаваться на провокации.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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