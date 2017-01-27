Гороскоп 27 января

Овны — Наступило прекрасное время исполнения надежд, реализации планов; с вами успех и популярность, слава и почет.



Тельцы — Внимательно читайте все документы, обращая внимание на неясные и двусмысленные фразы, допускающие двоякое толкование.



Близнецы — Необходимо избегать ненужной суеты, пустой болтовни, которые именно в этот день могут привести к перерасходу энергии.



Раки — Внешне Вы можете быть грубы и холодны, однако в вашем мягком любящем сердце всегда найдется место состраданию и сочувствию.



Львы — Вокруг столько искушений, столько заманчивых предложений, столько вариантов вложения денег, но вы не можете сделать окончательный выбор.

Девы — Вам нужно успеть провести достаточно сложные и важные финансовые операции до наступления неблагоприятного периода.

Весы — Приветствуются всяческая инициатива, дальние путешествия и начало долгосрочных дел. Сумейте разглядеть тайный смысл под любым явлением.



Скорпионы — Сочетание планет удачно для любого вида нововведений и реформ. При желании вы сумеете закончить ремонт или прервать наскучившую связь.

Стрельцы — Желание достичь успеха и соперничество по работе могут привести к катастрофическим последствиям. Вам следует быть осторожными, чтобы не дать себя обмануть и не попасть в сложное положение.



Козероги — Сегодня честные, простые, верные и надежные Козероги смогут проявить свои качества во всей силе и будут замечены. Не слишком доверяйте случайным людям — вы легко можете стать игрушкой для других.

Водолеи — На данный момент личностные качества преподавателя или духовного учителя должны вас интересовать даже больше, чем его звания и заслуги.



Рыбы — Если вы собирались приобрести недвижимость, то лучше всего начать заниматься этим именно сейчас.