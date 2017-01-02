Санаторий Жосалы
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Гороскоп 2 января

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 1

Овны – Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Тельцы – Потакание собственным слабостям или нежелание противостоять чужому влиянию может обидеть благожелательно настроенных к вам людей. 

Близнецы — Не ввязывайтесь в пустые споры, которые ничего, кроме взаимного раздражения, не принесут.

Раки –  Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Львы – Щедрость или излишняя доверчивость могут стать причиной ошибки. Не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца.

Девы – Осторожность и рассудительность помогут вам избежать многих ошибок.

Весы – Чтобы улучшить атмосферу в доме, вам придется сдерживать свое раздражение.

Скорпионы – Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой.
 
Стрельцы –  В личной жизни чаще проявляйте гибкость и готовность пойти на компромисс. Тогда отношения станут складываться наиболее гармонично.

Козероги –  Не исключено, что вам будет лень думать о здоровье, захочется пустить дела на самотек.

Водолеи – Возможно начало нового увлекательного романа. Имейте в виду, что вашему партнеру может понадобиться как моральная, так и материальная поддержка.

Рыбы — Вас ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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