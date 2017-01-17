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Гороскоп 17 января

Надежда Рогозина 57 минут назад Комментировать 5

Овны — Для того, чтобы не испортить отношения с избранником, нужно меньше командовать.

Тельцы — Тельцы могут планировать трудновыполнимые дела на эту неделю: у вас хватит сил с ними справиться. 

Близнецы — Наконец-то у Вас появилось время для того,чтобы заняться внешностью.

Раки — Будьте внимательны к самочувствию и не планируйте интенсивных физических нагрузок. 

Львы — Придется признаться себе и окружающим, что в последнее время вы забыли, что такое оптимизм.

Девы — Если на предстоящие дни вы запланировали путешествие, правильно сделали — сейчас для этого самое благоприятное время. 

Весы — Только нестабильное эмоциональное состояние может стать препятствием для удачного разрешения дел на этой неделе.

Скорпионы — Этот период подходит как для восстановления прерванных отношений, так и начала новых романтических связей.

Стрельцы — Может, пора превратить любимое хобби в основное занятие? Гороскоп советует при случае записаться на специализированые курсы.

Козероги — Отношения с близкими могут зайти в тупик из-за нерешенных бытовых вопросов.

Водолей — Это неблагоприятный период для начинаний в профессиональной деятельности, так как их последствия могут быть непредсказуемыми.

Рыбы — Результаты ваших усилий вы сможете почувствовать спустя какое-то время.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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