Гороскоп 11 января

Овны — Вы должны соблюдать предельную честность, иначе можете стать жертвой как обмана и интриг со стороны других людей, так и разоблачения.

Тельцы — Занятие домашним комфортом улучшит Ваше настроение и самочувствие. Финансовые дела в хозяйственной сфере принесут успех.

Близнецы — Вы можете получить тайную информацию, которая может принести выгоду. Хороший контакт с зарубежными деловыми партнерами.

Раки — Стремление к финансовым авантюрам. Если Вы решитесь на них, не ждите мгновенной отдачи, считайте, что Вы только заложили фундамент будущих успехов.

Львы — Можете использовать этот день для заключения сделок, договоров, для ответственных выступлений, обмена мнениями, творческих командировок.

Девы — День можно использовать для поступления на работу, любого вида умственной деятельности, научной работы, приобретения средств информации и связи.

Весы — Вероятно вторжение в Вашу деловую жизнь личных и, особенно, домашних проблем, но это не отяготит.

Скорпионы — Вы может сами отдалиться от мирской суеты, чтобы побыть и поработать в одиночестве, а для других Вы становится загадкой.

Стрельцы — Наведите относительный порядок в мозгах — они Вам понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.



Козероги — Плохой день для деловых переговоров, визитов, выступлений. Повреждение средств информации и связи.



Водолеи — Вы можете заблуждаться и не признавать этого. И это может привести к нервному срыву.

Рыбы — Особенную благосклонность склонны выказывать Вам представители противоположного пола. Возможно перерастание некоторых деловых отношений в романтические.