Гимн Балхаша появится к 80-летию города

В Карагандинской области в 2017 году отпразднуют 80-летие города Балхаша, к юбилею уже начали готовиться, передает пресс-служба акима области.

Глава региона Нурмухамбет Абдибеков побывал в Балхаше с рабочей поездкой. Аким области ознакомился с работой ряда социально значимых объектов. Он посетил локальную котельную микрорайона Конырат и Балхашскую ТЭЦ и заслушал отчеты о прохождении отопительного сезона. Кроме того, акиму области показали новый офтальмологический центр, открытый в рамках государственно-частного партнерства.

Абдибеков провел в Балхаше совещание, на котором обсудили вопрос о подготовке к юбилею города.

«Запланировано благоустройство Балхаша. Намечается отремонтировать фасады 22-х жилых домов, расположенных на центральных улицах. Планируется текущий ремонт дворца культуры им. М. Хамзина, 13 школ, капитальный ремонт дворца школьников с благоустройством прилегающей территории. Будет введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом в 10-м микрорайоне. За счет частных инвестиций будет реконструирован плавательный бассейн», — доложил аким города Александр Аглиулин.

По его словам, к юбилею снимут документальный фильм об истории города, будут изданы фотоальбом и книга-летопись.

«Кроме того, утверждена юбилейная эмблема-логотип города. Объявлен конкурс на гимн Балхаша», — добавил градоначальник.

Аким области поручил привлечь к подготовке юбилея общественные организации.

«Никто не должен остаться в стороне. Необходимо вести работу в тесном контакте с областными управлениями и департаментами», — отметил он.

Дата проведения юбилейных торжеств пока не определена.

Рождение и развитие города стало результатом обнаружения богатых залежей медной руды в 1928 году. 11 апреля 1937 года рабочее поселение Прибалхашстрой, возведенное в связи со строительством медеплавильного завода, преобразовано в город Балхаш решением ЦИК Казахской ССР.