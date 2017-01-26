Санаторий Жосалы
ggg

Геннадий Головкин сохранил позицию рейтинга P4P

Сабина 1 час назад Комментировать 2

Как сообщает Sports.kz, британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).


Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку в первой десятке. Лидером остался Андре Уорд, за ним расположились Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес.

Сейчас ТОП-10 выглядит так:

1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Роман Гонсалес
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Гильермо Ригондо
10. Карл Фрэмптон.

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

sariarka3

«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в гостях и продолжают лидировать в ВХЛ

С 93 очками «Торпедо» занимает первую строчку в турнирной таблице, а «Сарыарка», у которой 90 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.