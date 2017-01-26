Геннадий Головкин сохранил позицию рейтинга P4P

Как сообщает Sports.kz, британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).
Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку в первой десятке. Лидером остался Андре Уорд, за ним расположились Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес.
Сейчас ТОП-10 выглядит так:
1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Роман Гонсалес
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Гильермо Ригондо
10. Карл Фрэмптон.