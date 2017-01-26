Геннадий Головкин сохранил позицию рейтинга P4P

Как сообщает Sports.kz, британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound).



Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку в первой десятке. Лидером остался Андре Уорд, за ним расположились Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес.

Сейчас ТОП-10 выглядит так:

1. Андре Уорд

2. Мэнни Пакьяо

3. Роман Гонсалес

4. Геннадий Головкин

5. Теренс Кроуфорд

6. Василий Ломаченко

7. Сергей Ковалев

8. Сауль Альварес

9. Гильермо Ригондо

10. Карл Фрэмптон.