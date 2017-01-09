Документальный фильм о феномене Головкина сняли в Казахстане

Как отмечают авторы, фильм посвящён поклонникам и фанатам казахстанского боксёра.

Новый документальный фильм о чемпионе мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадии Головкине сняли в Казахстане. Картина под названием «Феномен GGG» появилась в сети.

В 17-минутной ленте собраны бои казахстанского боксёра, комментарии фанатов и выступления самого Геннадия Головкина.

На счету GGG 36 побед в 36 боях, из них 33 боя закончились нокаутом. Казахстанец вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

Следующий бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом за чемпионский титул WBA, обладателем которого является американский боксёр, состоится 18 марта в Madison Square Garden в Нью-Йорке.