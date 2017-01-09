Санаторий Жосалы
gena

Документальный фильм о феномене Головкина сняли в Казахстане

Алтынай Сарсенбаева 42 минуты назад Комментировать 3

Как отмечают авторы, фильм посвящён поклонникам и фанатам казахстанского боксёра.

Новый документальный фильм о чемпионе мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадии Головкине сняли в Казахстане. Картина под названием «Феномен GGG» появилась в сети.

В 17-минутной ленте собраны бои казахстанского боксёра, комментарии фанатов и выступления самого Геннадия Головкина.

На счету GGG 36 побед в 36 боях, из них 33 боя закончились нокаутом. Казахстанец вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

Следующий бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом за чемпионский титул WBA, обладателем которого является американский боксёр, состоится 18 марта в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Теги

Автор: Алтынай Сарсенбаева

Читайте также

Сарыарка

Карагандинская «Сарыарка» пополнила состав нападающими

Хоккейный клуб «Сарыарка» в Караганде подписал контракты с двумя нападающими: Евгением Орловым и Виталием Ситниковым.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.