Бороться с бытовым насилием начнут в Карагандинской области

В ходе встречи с депутатом Мажилиса Гульнар Кадиржановной Бижановой местная полицейская служба ДВД Карагандинской области предложила создать телефоны доверия.

На встрече обсуждались вопросы реализации законодательства в профилактике бытового насилия.

По мнению полицейских, огромную помощь в выявлении и предупреждении правонарушений и преступлений, а также в предотвращении преступных посягательств на конституционные права граждан и своевременное реагирование на попытки насилия в отношении женщин, подростков и детей, окажет создание единого телефона доверия.

Гульнар Бижанова провела встречу с сотрудниками местной полицейской службы ДВД Карагандинской области чтобы узнать о существующих проблемах из первых рук.

Дабы обезопасить граждан от посягательств со стороны близких была усовершенствована нормативная правовая база, с принятием Законов «О профилактике бытового насилия» и «О профилактике правонарушений».

С мая 2010 года в соответствии с Законом «О профилактике бытового насилия» у полицейских появились такие рычаги воздействия на правонарушения в сфере быта, как вынесение защитного предписания и установление особых требований к поведению правонарушителя. Постановка на профилактический учет лиц, допускающих насилие в семье, позволяет контролировать их образ жизни. Стоит отметить, что в течении последних трёх лет на территории Карагандинской области число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений стабильно уменьшается. Причинами агрессии в быту является как неблагоприятная атмосфера в семье, так и имущественные споры и злоупотребление алкоголем.

В полицейской службе Караганды отмечают, что наиболее распространенным видом преступления, совершенным в отношении женщин, продолжают оставаться психологическое давление, побои, оскорбление и унижение, при том благополучие семье не является здесь решающим фактором.

Согласно анализу, проведенному полицейскими службами ДВД области, чаще всего бытовые преступления совершали мужья, чуть реже — жены, сожительницы или близкие родственники, и лишь в единичных случаях — дети.

Значительная роль в профилактике правонарушений и преступлений в сфере быта отведена рейдам в неблагополучные семьи, состоящие на учете в ОВД. Для того чтобы помочь пострадавшим от бытовой агрессии, в полицейской службе ДВД Карагандинской области предлагают создать единый телефон доверия не только по региону, но и по всей стране. Так же предложили организовать постоянно действующие кризисные центры с приютом для жертв насилия в семье.