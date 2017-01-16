Более 5000 госслужащих Карагандинской области подлежат аттестации

Караганду посетила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает «Казинформ».

В акимате области представитель ведомства провела встречу по предстоящей аттестации госслужащих корпуса «Б».

«В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Я знаю, что разъяснительная работа у вас в регионе уже проводится. Для меня главное — услышать вопросы с мест. Надеюсь на открытый диалог», — обратилась Шаимова к аудитории.

В Карагандинской области 2 февраля стартует тестирование для госслужащих среднего звена. Как озвучено на встрече, в регионе аттестации подлежат более 5000 госслужащих. Исключение, по предусмотренным категориям, составят 1157 человек (23,6% от общей численности аппарата госслужбы).

«Целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала госслужащих для дальнейшего их развития и, естественно, для карьерного продвижения», — подчеркнул аким области Нурмухамбет Абдибеков.

Напомним, в соответствии с 15 шагом Плана нации — 100 конкретных шагов в первом полугодии 2017 года проводится аттестация госслужащих корпуса «Б». Соответствующий Указ подписал Глава государства.

От аттестации освободили госслужащих, которым до пенсии осталось два года и меньше; беременные женщины, а находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; матери-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида — до 18 лет. Кроме того, не будут проходить аттестацию впервые назначенные на административную государственную должность, со стажем госслужбы менее полугода; служащие корпуса «Б» , состоящие в кадровом резерве корпуса «А».