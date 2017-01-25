Блокировать незарегистрированные телефоны начнут на всей территории РК

В Казахстане начнут блокировать телефоны, не зарегистрированные в единой базе IMEI-кодов.

Регистрация идентификационных кодов телефонов — IMEI — теперь обязательна. Эта норма закреплена в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» , сообщает Tengrinews.kz.

Сейчас в Казахстане активно начато создание единой базы IMEI-кодов. Как рассказали в пресс-службы сотовых операторов страны рассказали, что Министерство информации и коммуникации РК уже провело совещания с участием операторов сотовой связи по этому вопросу.

Как пояснили в пресс-службе Kcell, работа по созданию единой базы IMEI-кодов началась в январе 2017 года, сразу после принятия закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму” от 22 декабря 2016 года, благодаря которому были внесены соответствующие изменения и в Закон “О связи».

Согласно этому закону, операторы мобильной связи обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы. Запрет вводится с 1 июля 2017 года.

«Положения данного закона о создании единой базы IMEI-кодов, оператора такой базы, регистрации абонентских устройств подвижной сети, и запрете оператору сотовой связи предоставлять услуги по незарегистрированным абонентским устройствам подвижной сети, за исключением случаев, предусмотренных правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, вводятся в действие с 1 июля 2017 года», — пояснили в пресс-службе Kcell.

Представителей Kcell, Beeline уже включили в рабочую группу по созданию единой базы IMEI-кодов. В Kcell сообщили, что сейчас обсуждается вопрос процесса взаимодействия информационных систем государственных органов.

В ближайшем будущем, согласно Закону, регулятор должен разработать правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Как будет проходить регистрация свои телефонов — не ясно, механизм ещё не проработан.

«Сейчас как раз идет обсуждение между сторонами (операторами, силовиками, в том числе держателями этого процесса), как будет происходит механика. Есть несколько сценариев. Сейчас обсуждаются, как это сделать максимально легко и просто, чтобы все работало и в то же время не потребовало каких-то катаклизмов», — пояснили представители Beeline.

Новый проект — создание единой базы IMEI-кодов — направлено на предотвращение краж чужого имущества. В пример приводят международный опыт, ссылаясь на Кыргызскую республику, Азербайджан, Турцию и Украину.