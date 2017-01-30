Анонс дня: 30 января разыграют первые медали Универсиады

В понедельник, 30 января, на Универсиаде-2017 в Алматы в борьбу вступают представители сразу нескольких видов спорта. Причем в некоторых из них состоятся розыгрыши первых наград. Расписание соревновательного дня представляет спортивный портал Vesti.kz.
Кёрлинг – женщины, мужчины. «Алматы Арена». Стоимость билетов: 500 тенге.
09:00. Групповые соревнования.
Хоккей с шайбой – мужчины. «Халык Арена». Стоимость билетов: 500-700 тенге.
12:30. Южная Корея – Россия.
16:00. Швеция – Чехия.
19:30. США – Канада.
Хоккей с шайбой – женщины. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака. Стоимость билетов: 300-500 тенге
16:30. Канада – Великобритания.
20:00. Китай – Казахстан.
Горнолыжный спорт – женщины, мужчины. Горнолыжный курорт «Шымбулак». Стоимость билетов: 1500 тенге.
10:30. Супергигант, женщины, разыгрываются медали.
13:00. Супергигант, мужчины, разыгрываются медали.
Фристайл – мужчины, женщины. Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган». Стоимость билетов: 700 тенге.
11:30. Акробатика, квалификация.
14:00. Акробатика, финал, разыгрываются медали.
Сноуборд – мужчины, женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак». Стоимость билетов: 1500 тенге.
09:00. Параллельный слалом-гигант, квалификация.
14:00. Параллельный слалом-гигант, финал, разыгрываются медали.
Лыжные гонки – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Стоимость билетов: 500-700 тенге.
11:00. Индивидуальная гонка 5 км, женщины, разыгрываются медали.
12:30. Индивидуальная гонка 10 км, мужчины, разыгрываются медали.