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Анонс дня: 30 января разыграют первые медали Универсиады

Алтынай Сарсенбаева 28 минут назад Комментировать 8

В понедельник, 30 января, на Универсиаде-2017 в Алматы в борьбу вступают представители сразу нескольких видов спорта. Причем в некоторых из них состоятся розыгрыши первых наград. Расписание соревновательного дня представляет спортивный портал Vesti.kz.

Кёрлинг – женщины, мужчины. «Алматы Арена». Стоимость билетов: 500 тенге.

09:00. Групповые соревнования.

Хоккей с шайбой мужчины. «Халык Арена». Стоимость билетов: 500-700 тенге.

12:30. Южная Корея – Россия.
16:00. Швеция – Чехия.
19:30. США – Канада.

Хоккей с шайбой – женщины. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака. Стоимость билетов: 300-500 тенге

16:30. Канада – Великобритания.
20:00. Китай – Казахстан.

Горнолыжный спорт – женщины, мужчины. Горнолыжный курорт «Шымбулак». Стоимость билетов: 1500 тенге.

10:30. Супергигант, женщины, разыгрываются медали.
13:00. Супергигант, мужчины, разыгрываются медали.

Фристайл – мужчины, женщины. Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган». Стоимость билетов: 700 тенге.

11:30. Акробатика, квалификация.
14:00. Акробатика, финал, разыгрываются медали.

Сноуборд – мужчины, женщины. Горнолыжный курорт «Шымбулак». Стоимость билетов: 1500 тенге.

09:00. Параллельный слалом-гигант, квалификация.
14:00. Параллельный слалом-гигант, финал, разыгрываются медали.

Лыжные гонки – мужчины, женщины. Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Стоимость билетов: 500-700 тенге.

11:00. Индивидуальная гонка 5 км, женщины, разыгрываются медали.
12:30. Индивидуальная гонка 10 км, мужчины, разыгрываются медали.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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