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Акимы всех уровней отчитаются перед населением о проделанной работе

Сабина 14 минут назад Комментировать 2

На аппаратном совещании глава области Нурмухамбет Абдибеков сообщил о начале ежегодных отчетных встреч акимов всех уровней с населением.

В Карагандинской области акция началась 16 января.  С 1 февраля по 14 февраля состоятся отчеты акимов городов и районов, а 17 февраля во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча Нурмухамбета Абдибекова с населением. Планируется провести 435 отчетных встреч.
Согласно графику, одобренному Администрацией президента, проведение отчетных встреч глав сельских округов, поселков и сел в Карагандинской области начинается с 16 января. Акимам сел, поселков, сельских округов необходимо провести свои отчеты до 31 января.

Нурмухамбет Абдибеков также отметил, что необходимо рассказывать о ходе и итогах отчетных встреч с населением в СМИ, и призвал общественные советы принять участие в мероприятиях.
— Прямо хочу сказать — есть о чем говорить, о чем отчитываться, большой объем работ по области был проведен, — резюмировал руководитель области.

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Автор: Сабина

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