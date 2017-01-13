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Аким Караганды встретится с населением

Алтынай Сарсенбаева 15 минут назад Комментировать 1

Стало известно, что аким Караганды Нурлан Аубакиров проведет две отчетные встречи. Обе они пройдет в феврале. Сначала градоначальник выступит с отчетом о проделанной за год работе, а потом он ответит на вопросы собравшихся.

Первый отчет назначен на 10 февраля в 16.00. Он пройдет в здании Дома культуры Нового Майкудука. Сюда приглашают жителей Октябрьского района.

Вторая отчетная встреча Нурлана Аубкирова состоится 14 февраля в 16.00. Ее проведут в большом зале городского акимата. Он расположен по бульвару Мира, 39. Сюда приглашают жителей района имени Казыбек би.

Вопросы градоначальнику можно отправлять заранее. Для этого будут установлены специальные ящики для сбора предложений, замечаний и откликов населения по следующим адресам:

— здание городского акимата (ЦОН,1 этаж);
— КГКП ДК «Нового Майкудука»;
— КГКП ДК «Молодежный»;
— КГКП ДК «Железнодорожников»;
— филиал № 3 ЦОН (проспект Шахтеров, 5/2).

Также можете звонить по телефону «горячей линии»: 42-14-09.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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