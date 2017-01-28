28 января в Караганде пройдет бесплатный мастер-класс «Мобильная безопасность»

Мастер-класс «Мобильная безопасность» – это часть большой образовательной программы «Digital Life», которую проводят компания «Кселл» и компания «E-event» в 16 городах Казахстана.

Правильно ли Вы используете ваш смартфон? Все ли его функции Вам подвластны? Ответ на эти и многие другие вопросы даст грядущее мероприятие, которое состоится в 11:00 по адресу: улица Нуркена Абдирова, 5, офис 405.

Данный проект направлен на повышение мобильной грамотности казахстанцев, и является частью большой образовательной программы «Digital Life». В нее входят также открытые тренинги и акции, цель которых – рассказать о преимуществах смартфонов и научить пользователей мобильных телефонов применять различные приложения, полезные для образования, здоровья, раскрытия личного потенциала и творчества.

Участники мастер-классов получат новые знания о том, как с помощью лежащего в кармане устройства обезопасить себя, близких и не оставлять свою квартиру без наблюдения.