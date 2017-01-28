28 января в Караганде пройдет акция в поддержку Универсиады-2017

Завтра в 12:00 в Центральном парке города Караганды пройдет спортивная акция в поддержку Универсиады-2017.

Свой километр здоровья в субботу пробегут самые спортивные, активные и позитивные карагандинцы. Бежать, конечно, будут на лыжах. Сбор желающих поучаствовать начнется с 11:30 на центральной парковой площади у сцены. Первые участники получат сертификаты, обещают организаторы из «Управления физической культуры и спорта Карагандинской области».

В рамках акции спортсменам из детских домов подарят новенькие лыжи и коньки. Продолжится акция на ледовом катке стадиона «Шахтер».

Вход со своими коньками бесплатный с 12.00 до 14.00