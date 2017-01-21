21 января в Караганде пройдет большой слёт Java-разработчиков города

Подобное мероприятие проводится в Караганде впервые. Участники услышат доклады от представителей ведущих IT-компаний страны.

В эту субботу пройдет уникальное в своем роде собрание Java User Group (JUG) — сообщества пользователей популярного языка разработки Java. Организаторы намерены не только собрать всех Java разработчиков Караганды в одном месте, но и держать людей в курсе передовых технологий и инженерных практик и дать возможность разработчикам поделиться с коллегами своим опытом.



-Java – это язык разработки программного обеспечения, — объясняет Андрей Ковальский, разработчик компании EPAM Kazakhstan. — Многочисленные рейтинги в сети говорят, что, на данный момент, это один из самых востребованных языков в мире. Cейчас куда не посмотри – везде Java. Возьмите web, или мобильную разработку – везде Java.

Забавно то, отмечает Андрей, что сейчас практически каждый второй носит Java у себя в кармане. А все потому что Android — самая популярная мобильная операционная система в мире -написана на Java.

-Если говорить о каких-то очень сложных и высоконагруженных информационных системах, где требуется реализовать нетривиальную логику и обработку большого объема данных, или, например, большого количества запросов от клиентов, то на серверной стороне Java практически нет конкурентов, — говорит разработчик и организатор. — Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство серьезных интернет-банкингов написано на Java.

Сложность задач, которые приходится решать в IT индустрии, и объемы обрабатываемых данных постоянно растут, и талантливые инженеры сейчас задействованы в создании эффективных платформ для их решения. Платформы, создаваемые на Java, всегда впереди.

Как же появилось сообщество Java User Group Karaganda?

-Нельзя сказать, что вот кто-то взял и образовал его. Просто настал тот момент, что это должно было произойти и людям просто это нужно, — отмечает коллега Андрея Ануар Нурмаканов, — Если не сегодня, так завтра другая группа людей взяла бы и начала продвигать идею сообществ в жизни Java-разработчиков города.

На грядущей встрече организаторы планируют провести три доклада.

Первым выступит Ануар Нурмканов, java-разработчик компании EPAM Kazakhstan. Его доклад будет посвящен Java User Group в Караганде, текущим целям сообщества и планам на будущее.

Поддержал карагандинских «айтишников» Евгений Свалухин, разработчик компании InesSoft, лидер Java User Group в городе Астана. Женя расскажет участникам форума о набирающей популярность библиотеке для Unit-тестирования под названием SPOCK.

Андрея Ковальского расскажет о практическом опыте внедрения техники разработки программного обеспечения Behavior Driven Development.

-Планов нельзя сказать, что много — хочется просто встретить всех тех, кто также как и мы увлечен миром разработки, кто готов делиться знаниями и опытом. — добавляет Ануар. — А там кто его знает, может быть, не за горам первая конференция, посвященная Java.

Представители IT-компаний встретятся в 16:00, по адресу Проспект Бухар-Жырау 49/6, 3 этаж, кабинет 300.