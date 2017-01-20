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20 января была выпущена первая группа «Школы радио» в Караганде

Сабина 18 минут назад Комментировать 1

Обучение проходило с октября по январь на базе «ТЕКСрадио». 14 выпускников теперь уже не только с красивыми, но и тренированными голосами получили свои заслуженные сертификаты.

Федеральная Школа Радио — это 30 уникальных авторских тренингов профессионалов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Алмате, Астане, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Уфе, Краснодаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Ульяновске, Тольятти, Перми, Тюмени, Челябинске, Омске, Иркутске и множестве  других городов. Караганда не стала исключением! Мастер-классы самых известных медийных лиц, радио- и телеведущих и общественных деятелей посетили карагандинцы, мечтающие о радио и даже работающие в прямом эфире.
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Кураторы проекта отмечают, что эта первая группа была очень сильная: ведь даже те, кто не имел отношения к радио, обладали очень интересными голосами.

Георгий Лебедев, выпускник «Школы радио»:

«Впечатления только положительные! Все люди креативные, веселые и интересные, каждый выдаёт что-то своё. И часто улыбка расцветает на лице. Я когда-то слышал такую мысль, что слова и общение нам даны только для того, чтобы мы больше думали. Школа радио дает умение просто и непринуждённо разговаривать с людьми и верно доносить свои мысли».

 

Обучались при «ТЕКСрадио» не только те, кто впервые захотел попробовать себя в роли ведущего, но и действующие работники радио.

Валентина Бабирук – действующий ведущий «ТЕКСрадио»:

«Я не так давно работаю на радио, и для меня все равно информация, поступавшая от преподавателей «Школы радио» была новой, особенно в плане  написания подводок – это было очень информативное занятие, потому что объяснили, как должно работать то, что я люблю, и что за чем должно быть».

 

Впечатлили Валентину занятия, посвященные рекламе  –  на взгляд ведущей, именно они были самыми познавательными.

«Там объяснили, как должно работать слово, как и что говорить, что не говорить – для меня это было действительно новым, потому что я с этим, работая на радио, не сталкивалась», — говорит Валя. — «Мне было интересно послушать, как преподносить новости людям, как преподносить рекламу. И ещё у нас были занятия по постановке голоса, и было очень интересно, и некоторые упражнения остались со мной. После этого я поняла, как нужно правильно работать с голосом».

 

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Особенно запомнились «студентам» занятия с Дмитрием Гордеевым, который четко указал группе на все ошибки.

До урока Дмитрия Гордеева – креативного директора федеральной «Школы радио» – ребята были несколько расслабленны, однако после встречи с зарубежным преподавателем сразу собрались и к записи демо подошли ответственно и с душой. У всех получились интересные интерпретации погоды и рекламы,  каждый нашёл свой особый подход к начитке. Сразу видно – выпускаются «студенты» с хорошим багажом знаний!

Студентка Дарья Трофимова:

«Эти три месяца были  достаточно увлекательными, я узнала много нового и приблизилась на шаг к своей мечте – быть радиоведущим, чтобы меня слышали люди. Мне очень понравилось это обучение!»

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Сабина

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