Выжившей при обрушении дома девочке просят купить квартиру в Шахтинске

Полина Андропова осталась сиротой. В страшной трагедии она потеряла родителей и младшую сестрёнку, пишет informburo.kz.

Семилетняя Полина Андропова с родителями и сестрёнкой проживала в трёхкомнатной квартире рухнувшего подъезда. Их жильё восстановлению не подлежит. Бабушка девочки, взявшая над ней опекунство, написала заявление с просьбой купить Полине взамен разрушенной квартиры жильё в городе Шахтинск, а не в посёлке Шахан.

Аким посёлка Шахан Мурат Жакупов пояснил, что все вопросы распределения жилья будут решаться коллегиально в созданном попечительском совете.

«Владельцам трёхкомнатных квартир, которые восстановлению не подлежат, однозначно будем покупать жильё в Шахане. Одна семья изъявила желание купить квартиру в Шахтинске, там сирота осталась девочка – Полина Андропова. Бабушка опекунство берёт, она просит купить квартиру девочке в Шахтинске. Но всё это будет решать попечительский совет», – пояснил Мурат Жакупов.

По словам Мурата Жакупова, в свои квартиры уже вернулись 37 семей – это жители уцелевших подъездов. Пять человек, чьи квартиры находятся в четвертом, повреждённом подъезде, отказываются жить в них после восстановления. Им пообещали купить равноценное жильё в посёлке.

Как сообщили в акимате Карагандинской области, 9 января в посёлке Шахан состоялось первое заседание попечительского совета. В него вошли представители общественности посёлка, они будут заниматься распределением материальной помощи.

Ранее совет принял решение выделить семьям погибших 9 млн тенге на оплату ритуальных услуг.

В дальнейшем планируются заседания, на которых рассмотрят вопросы выплаты компенсаций и приобретения жилья. Деньги для пострадавших в результате ЧП в Шахане поступают на счёт специального фонда, куда казахстанцы уже перечислили 42 млн тенге.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при обрушении дома в Шахане выплатят по миллиону тенге. Кроме того, акимат Карагандинской области окажет материальную помощь и пострадавшим при обрушении дома в посёлке Шахан, согласно законодательству РК.

Косвенной причиной трагедии в Шахане могло стать отсутствие центрального теплоснабжения. Часть домов в посёлке, как и рухнувший, обогревается автономными котлами. Но большая часть – печками в каждой квартире.