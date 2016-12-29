Железнодорожные билеты могут подорожать

В Казахстане ожидается рост цен на железнодорожные билеты, сообщает «КТК». Уже в начале года. Такой прогноз сделали в Министерстве инвестиций и развития Казахстана.

В ведомстве сообщили, что провели конкурс на социально значимые маршруты, то есть те, где перевозчик несёт убытки. Как правило, эти сообщения субсидирует государство. Только в 2016 году из госбюджета на эти цели выделили почти 25 миллиардов тенге. Однако в этот раз одним из требований к конкурсантам было обновление действующего парка. Перевозчики согласились и обязались приобрести 500 новых вагонов. Это и отразится на цене билетов.

Асет Асавбаев, председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК:

— Одним из условий конкурсов был тот момент, что победит тот, кто представит наименьший уровень повышения стоимости. В течение трёх лет, к примеру, на 20% социально значимых маршрутах – это более 15 маршрутов – повышения тарифов вовсе не будет. На других маршрутах ожидается минимальное повышение от 3 до 7% от существующих тарифов.