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Железнодорожные билеты могут подорожать

Алтынай Сарсенбаева 45 минут назад Комментировать 2

В Казахстане ожидается рост цен на железнодорожные билеты, сообщает «КТК». Уже в начале года. Такой прогноз сделали в Министерстве инвестиций и развития Казахстана.

В ведомстве сообщили, что провели конкурс на социально значимые маршруты, то есть те, где перевозчик несёт убытки. Как правило, эти сообщения субсидирует государство. Только в 2016 году из госбюджета на эти цели выделили почти 25 миллиардов тенге. Однако в этот раз одним из требований к конкурсантам было обновление действующего парка. Перевозчики согласились и обязались приобрести 500 новых вагонов. Это и отразится на цене билетов.

Асет Асавбаев, председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК:

— Одним из условий конкурсов был тот момент, что победит тот, кто представит наименьший уровень повышения стоимости. В течение трёх лет, к примеру, на 20% социально значимых маршрутах – это более 15 маршрутов – повышения тарифов вовсе не будет. На других маршрутах ожидается минимальное повышение от 3 до 7% от существующих тарифов.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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