Волочкова попала в снежную бурю на трассе Астана — Караганда

Известная российская балерина Анастасия Волочкова попала в снежную бурю по дороге из Астаны в Караганду. Об этом Волочкова сообщила на своей странице в Instagram.

«Жизнь без приключений скучна. Но сегодня по дороге из Астаны в Караганду нам было реально страшно. Автобан замело и пришлось ехать по длинной дороге на спектакль. Начался буран, метель, дорогу занесло снегом, туман. За окном автомобиля ничего не было видно, кроме белого облака снежного и вьюги. И вот мы застряли посередине пути, как и несколько других машин.. И оказались в замкнутом круге… Это было очень страшно и холодно», — написала Волочкова.

Балерина очень испугалась, но, к счастью, актерам удалось совместными усилиями вытолкнуть машины из снежных заносов. Дорога из одного города в другой заняла восемь часов, но в итоге все закончилось благополучно.

Напомним, ранее сообщалось, что более 1 000 автомобилей застряли из-за метели на трассе Астана — Караганда.