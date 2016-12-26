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В Караганде состоялась ежегодная благотворительная елка

Мурат Мусин 3 часа назад Комментировать 9

26 декабря в театре имени Станиславского состоялась ежегодная благотворительная ёлка с участием акима Караганды.

Детишкам организовали праздничное представление у Новогодней елки, встречу с Дедом морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами и, конечно же, поздравление акима города с наступающим праздником!

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В новогоднем мероприятии приняли участие 200 детей – это дети с особыми потребностями в развитии, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, ученики школ города.

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Для маленьких гостей было подготовлено театрализованное представление у елки, после которого всех детей пригласили на сказку в большом зале театра.

В конце праздника каждый ребенок получил мягкие игрушки, рюкзаки и сладкие подарки.

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Автор: Мурат Мусин

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