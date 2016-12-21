Депутат Мухтар Тиникеев госпитализирован с жалобами на сердце. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК Глеб Щегельский, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На данный момент, я ему звонил, он в больнице. У него было на сегодня запланировано обследование плановое. У него проблемы с сердцем «, — сообщил журналистам Глеб Щегельский, отметив, что мажилисмен госпитализирован.

Напомним, 20 декабря в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. На видеоролике человек, похожий на Тинеекеева, бьет несколько раз, оскорбляет мужчину, предположительно, депутата городского маслихата III созыва Николая Полевого. Последний, в свою очередь, на видео говорит: «Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом. Он меня вывел в люди. Никогда я тебя не предавал!»

Щегельский отметил, что видел ролики с участием Тиникеева, но пока не может дать оценку произошедшим событиям. «Понятно, что мы ни где-то там в вакууме живем. Я готов на все вопросы ответить и с вами встретиться, чуть-чуть дайте времени. Посмотрим ситуацию медицинскую, что с ним, что случилось. Всей информацией я не владею. Давайте мы две стороны послушаем»- призвал к терпению журналистов коллега Мухтара Тиникеева.