Температура в квартирах темиртаусцев не поднимается выше 16 градусов

Ремонт котла на ТЭЦ- 2 в Темиртау задерживается из-за несвоевременной поставки оборудования, передает informburo.kz.

Из шести котлов на ТЭЦ-2 в Темиртау работают всего три, в связи с чем станция не может обогреть 1062 дома центральной и восточной части города. Одна из причин нестабильной работы ТЭЦ – затянувшийся ремонт первого котла.

«Дело в наших внутренних причинах и несвоевременной поставке оборудования. Капитальный ремонт котла затянулся также из-за ошибок со стороны персонала электростанции и поэтому сейчас произведена замена руководящих работников, в том числе и котельного цеха», – сказал директор по ремонтам АО «АМТ» Вадим Басин.

На данный момент недогрев теплоносителя составляет 10 градусов. Совсем скоро коммунальщики планируют запустить в работу вышедший из строя пятый котел, что позволит стабилизировать подачу тепла в город.

Сейчас температура в домах жителей Темиртау не поднимается выше 16 градусов. Супруги Шатуновы с годовалым ребёнком живут в доме по улице Димитрова. От холода сын часто болеет, но согреть жильё не удается даже электрообогревателем.

«Вот сидим в одной комнате постоянно. Во вторую комнату мы практически не заходим, очень холодно. В спальне только летом обитаем, зимой невозможно, не доходит до нас тепло», – рассказывает глава семьи Владислав Шатунов.

Не в лучшей ситуации и жители улицы Чокана Валиханова. Ольга Челышева живёт с семьёй в трёхкомнатной квартире дома 9/1, говорит, зима для жителей их дома – целое испытание.

«Стужа, как на улице – всего 17 градусов. А когда на улице -35 было недавно, у меня вообще температура опустилась до +8 в квартире, и обогревателем пользовалась, не помогало, это невыносимо. Куда деваться, как быть нам, не знаю», – сетует Ольга Челышева.

Кроме того, что люди часто болеют, им приходится платить огромные суммы и за отопление, и за электроэнергию.

Но прогнозы специалистов ТЭЦ-2 неутешительные, говорят, что проблемы с отоплением в городе продлятся до тех пор, пока мощность станции не будет увеличена. Сейчас ТЭЦ перегружена, за годы работы станции в городе были построены несколько новых микрорайонов, торговые дома и прочие объекты, мощности ТЭЦ-2 изначально не были рассчитаны на их теплоснабжение. Кроме того, с 2005 года ТЭЦ-2 несёт дополнительную нагрузку, отапливая еще и соцгород – этот район ранее был подключён к другой электростанции, КарГРЭС-1, которая на тот момент испытывала серьёзные трудности в работе.

На стабильный режим работы станция сможет выйти после запуска котлоагрегата №1. Планируется, что он будет введён в эксплуатацию к концу декабря.

Накануне премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев напомнил акимам о персональной ответственности за стабильное прохождение отопительного сезона. В частности, он остановился на Темиртау, отметив, что с начала отопительного сезона в городе металлургов было зафиксировано 17 аварийных остановок котлов на ТЭЦ-2.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что из пяти котлов в настоящее время работают только три. Но пообещал, что до конца года будут устранены все неполадки.

В подобной ситуации в середине ноября оказались жители Зыряновска ВКО. Когда температура воздуха в ВКО опускалась до -40 градусов, в Зыряновске стояли разрытые траншеи. Аким региона Даниал Ахметов извинился перед жителями города и обвинил недобросовестных подрядчиков, ремонтировавших теплотрассу, в том, что на бюджетные деньги они греются на тёплых берегах у моря.