Студенты темиртауского колледжа готовят проект для ЭКСПО-2017

Темиртауский политехнический колледж будет разрабатывать проект совместно с германским Колледжем электротехники и информационной техники имени Генриха Эммануэля Мерка.

Учебные заведения договорились о реализации совместного учебного проекта «Электровелосипед», который потом презентуют во время выставки ЭКСПО-2017. Электровелосипеды популярны у жителей крупных европейских городов. Сама конструкция такого транспорта должны быть лёгкой и простой, для подзарядки нужна обычная розетка на 220 Вт. Самое главное отличие велосипеда — это небольшой моторчик, который можно включить во время трудного подъёма или если владелец устал крутить педали. Одна из карагандинских фирм предлагает купить электротранспорт за полмиллиона тенге.

Кроме реализации экологического проекта, колледжи собираются ежегодно обмениваться студентами и преподавателями. Темиртауские педагоги изучат опыт подготовки и переподготовки кадров и смогут повысить свою квалификацию.