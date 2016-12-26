Сожжение тела девочки в Караганде: Прокуроры проверяют врачей и органы опеки

Бездействию детского врача, ее помощницы-медсестры и социальных служб Караганды, которые потеряли из виду двухлетнюю девочку и не приняли мер по ее поиску, будет дана юридическая оценка. Об этом Today.kz сообщили в прокуратуре Казыбекбийского района Караганды.

«Почему врачи и соцслужбы не искали девочку еще в феврале-апреле, будем выяснять. Уголовное дело только начато. Гражданские супруги, признавшиеся в сожжении окоченевшей дочери, дают показания», — сообщили в прокуратуре.

Адвокат Наталья Нефедова, специализирующаяся на защите прав детей, сообщила, что в случае неоднократной неявки ребенка на плановую прививку и невозможности связаться с матерью ребенка детский врач должна была оповестить об этом сотрудников отдела опеки и попечительства ГУ «Отдел образования».

«Далее сотрудники отдела опеки и попечительства должны были проехать по адресу, где зарегистрировано место жительства ребенка, а это Михайловский район Караганды, и убедиться, что двухлетняя девочка жива и здорова и что ее права не попираются», — сказала адвокат.

В Караганде родители сожгли двухлетнюю дочь

Полицейские Караганды арестовали гражданских супругов, которые признались, что в феврале 2016 года они избавились от уже мертвой дочери, которая окоченела на морозе, сжегши ее тело в печке. Установлено, что мужчина с двухлетней дочерью шел на пустыре между Карагандой и поселком Уштобе. Девочка все время отставала. Он оставил ее и ушел. За ночь ребенок замерз и умер. На следующий день гражданские супруги вернулись на место и обнаружили дочь мертвой.