События 30 декабря

30 декабря в мире отмечают:

День вопросов без ответов

События:

1907 — Создана игра бейсбол.

1922 — Образован Союз Советских Социалистических Республик.

1927 — Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.

1953 — В США поступил в продажу первый цветной телевизор.

1999 — Голландец Люк Броос соорудил самую высокую в мире пирамиду из бокалов с шампанским – 30 856 бокалов были установлены в 56 этажей.

2000 — В Китае введен закон, контролирующий китайский интернет. Он препятствует распространению вирусов и идей, считающихся антиправительственными.

Родились:

1865 — Редьярд Киплинг (ум. 1936), английский писатель, подаривший миру «Книгу Джунглей» и «Рикки-Тики-Тави».

1912 — Андрей Корнеевич Сова, советский киноактёр, артист эстрады, мастер небольших, но запоминающихся острохарактерных ролей. Его герои — люди весёлые, остроумные, порой немного чудаковатые, но всегда обаятельные, а иногда и смешные. В «Королеве бензоколонки» сыграл Панаса Петровича.

1979 — Кири́лл Влади́мирович Плетнёв, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.

1975 — Тайгер Вудс, американский гольфист. Первый спортсмен — миллиардер, но большую часть денег (около 90 %) заработал не на гольф-поле, а на рекламе.