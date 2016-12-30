События 30 декабря

30 декабря в мире отмечают:
День вопросов без ответов
События:
1907 — Создана игра бейсбол.
1922 — Образован Союз Советских Социалистических Республик.
1927 — Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.
1953 — В США поступил в продажу первый цветной телевизор.
1999 — Голландец Люк Броос соорудил самую высокую в мире пирамиду из бокалов с шампанским – 30 856 бокалов были установлены в 56 этажей.
2000 — В Китае введен закон, контролирующий китайский интернет. Он препятствует распространению вирусов и идей, считающихся антиправительственными.
Родились:
1865 — Редьярд Киплинг (ум. 1936), английский писатель, подаривший миру «Книгу Джунглей» и «Рикки-Тики-Тави».
1912 — Андрей Корнеевич Сова, советский киноактёр, артист эстрады, мастер небольших, но запоминающихся острохарактерных ролей. Его герои — люди весёлые, остроумные, порой немного чудаковатые, но всегда обаятельные, а иногда и смешные. В «Королеве бензоколонки» сыграл Панаса Петровича.
1979 — Кири́лл Влади́мирович Плетнёв, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
1975 — Тайгер Вудс, американский гольфист. Первый спортсмен — миллиардер, но большую часть денег (около 90 %) заработал не на гольф-поле, а на рекламе.